Vefa Ekibi, evde kalan yaşlılar için saz çaldı

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Tunceli'de ise bazı yaşlı vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan canlı müzik talebinde bulunması üzerine, bu istekler yerine getirildi.

SAZ EŞLİĞİNDE TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Ekipte müzikle ilgilenen personel, vatandaşları evlerinde ziyaret edip, sosyal mesafeyi koruyarak saz eşliğinde birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Vefa ekibi evinden çıkamayan yaşlılara saz çaldı türkü söyledi