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Vefat eden babasını evin baş köşesine oturttu

Ölen babasının balmumu heykelini yaptırdı, onunla hasret gideriyor.

AA | 25.05.2019 - 22:50..
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Giresun'un Görele ilçesinde oturan Mürteza Kuğuoğlu, müze ziyaretinden esinlenip 6 yıl önce kaybettiği babası Mahmut Kuğuoğlu'nun balmumu heykelini yaptırdı, evin başköşesine oturttu.

Vefat eden babasını evin baş köşesine oturttu

Eşinin balmumu heykeline sarılan Emine Kuğuoğlu da vefat eden hayat arkadaşına hasret gideriyor. Heykel, eve gelen kimi misafirleri şaşırtırken, kimileri de canlı sandıkları heykelin elini sıkmak için yanına gidiyor.

Vefat eden babasını evin baş köşesine oturttu

'AMCA RAHATSIZ MI? NİYE KONUŞMADI' DİYENLER OLUYOR'

Babasının yörenin sevilen simalarından biri olduğunu anlatan Mürteza Kuğuoğlu, babasına çok düşkün olduğunu belirterek onu yaşatmak istediğini söyledi.

Vefat eden babasını evin baş köşesine oturttu

Bu amaçla babasının balmumu heykelini yaptırdığını anlatan Kuğu, "Heykeli evimizin baş köşesine yerleştirdim. Ona bakarak hatıralarımızı yad ediyoruz. Aslında o bizim gönlümüzde duruyor, orada sadece kalıp olarak yer alıyor. Bazen evin dışına çıkartıyorum. Bizi tanımayanlar heykeli gördüklerinde gerçek sanıyor. Hatta selam verip 'Amca rahatsız mı? Niye konuşmadı?' diyenler oluyor.  Şaşırıyorlar. Canlı zannedip, yanına kadar gidip el uzatanlar bile oldu" dedi.

Vefat eden babasını evin baş köşesine oturttu

'EŞİMİN HEYKELİNE BAKIP, HASRET GİDERİYORUM'

10 çocuk annesi Emine Kuğuoğlu (80) da oğlunun babasının balmumu heykelini yaptırdığını belirterek "Kendi evine koydu. Ben de arada gelip oğlumun evinde eşimin balmumu heykeline bakıyorum. Tabii çok hüzünleniyorum. Sürekli burada kalamıyorum. Kalsam vefat eden eşimi sürekli gördüğüm için buna dayanamam. Arada gelip kıyafetlerine, kendisine bakarak hayat arkadaşıma özlem gideriyorum. Komşularım gelince çok şaşırıyorlar. Korkanlar da oluyor. Biz de durumu açıklıyoruz" diye konuştu.

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