taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2478
Euro
6.0307
Altın
1255.1
Borsa
92062.79
Gram Altın
211.542

Vefatının 50. yılında John Steinbeck ve Gazap Üzümleri üzerine

1940 Pulitzer ce 1962 Nobel Edebiyat Ödüllü John Steinbeck’i vefatının 50. yılında en özel eserlerinden Gazap Üzümleri’ne değinerek anıyoruz…

Özel İçerik | 20.12.2018 - 13:24..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

John Steinbeck

Steinbeck, gerçekçi roman ve öykü yazarı olarak edebiyattaki o özel yerini aldı. Bu gerçekçi eserlerinin altında kuşkusuz dünyaya bir ırgat ailesinin çocuğu olarak gelişi yatıyordu. Fakirliğin, birçok şeye ulaşmak için çok çalışmanın, ne iş bulursa yapmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu.

Öğrencilik zamanlarında yazmaya başlamıştı. Okulu bitirememiş, ama yazma yönünü geliştirmeye karar vermişti. Irgatlık ve işçilik yaparken edindiği deneyimleri, hissettikleri, her şey kitaplarında gerçekçi hikayelere dönüştü. 1929’da ilk kitabı “Altın Kupa” ile başladı işçileri, yaşam koşullarını ve ilişkilerini anlatmaya.

Vefatının 50. yılında John Steinbeck ve Gazap Üzümleri üzerine

(Gazap Üzümleri film afişi)

1937’de, iki göçmen işçi arasındaki garip ve bir o kadar da karmaşık bir ilişkiyi anlattığı üçüncü kitabı “Fareler ve İnsanlar”, en çok beğenilen eserlerinden oldu. Ancak 1940’ta sinemaya da aktarılan “Gazap Üzümleri” ile ciddi bir yükseliş yaşadı. İşte bu roman, ona Pulitzer Ödülü’nü getirdi. Filmi de en az kitap kadar ilgi görmüştü.

Ona bu özel ödülü kazandıran ve sinemada da anılmasını sağlayan Gazap Üzümleri’ne bir mercek tutarak Steinbeck’i ölüm yıl dönümünde sevgi ile anıyoruz…

Vefatının 50. yılında John Steinbeck ve Gazap Üzümleri

GAZAP ÜZÜMLERİ

Gazap Üzümleri, ilk kez 1939’da yayımlandı. Tam bir şok etkisi yaratmıştı. Tartışmalara da konu oldu. Çünkü tüm dünyaya etkisini hissettiren “Büyük Buhran” döneminde, Steinbeck, tarım kapitalistleşmesi ve krizlerle yoksullaşarak mülksüzleşenlerin mücadelesini destansı bir şekilde anlatıyor ve bunu elbette yine bir işçi aile üzerinden yapıyordu. Bu aile, açlık, sefalet ve zorbalıkla evlerini terk etmek zorunda kalan binlercesinden sadece biriydi.

Çarpıcı eleştirileri ve ilgi çeken dili ile Gazap Üzümleri, 20. Yüzyılın en önemli eserlerinden biri oldu. Boşa çıkan umutlar, inanışlar, çırpınışlar, hüzne dönüşen sevinç kırıntıları arasında her bir satırdan göz kırpan, yine “insan”dı…

Vefatının 50. yılında John Steinbeck ve Gazap Üzümleri

GAZAP ÜZÜMLERİ’NDEN ALINTILAR


- Onların yardıma ihtiyacı var. Ölüme boyun eğmeden önce, yaşamaları gerek.

*

- Umutlarının öyle fazla coşmasına izin vermezsen, hayal kırıklığına uğramazsın.

*

- Eh hepimiz hayatımızı kazanmak zorundayız.

- "Öyle" dedi Tom. "Ama keşke başkasının hakkını almadan kazanmanın bir yolunu bulsaydın".

*

- Açlığı, yalnız kendi büzülmüş midesinde değil, çocuklarının da büzülmüş karınlarında duyan bir adamı nasıl korkutabilirsiniz?

Vefatının 50. yılında John Steinbeck ve Gazap Üzümleri

- Sonra bir zaman gelir, insan değişir ve her şeyi bambaşka görmeye başlar.

*

- İnsan her zaman içindekileri açığa vurmamalı, biraz da kendine saklamalı.

 

- Geçmişimiz olmadan kendimizi nasıl tanıyacağız?

*

- Evet, konuşman, dertleşmen gerek. Derdini anlatan adamın derdi, bazen sözleriyle beraber ağzından çekip gider.

*

- Bu dünyada inandığım tek şey varsa o da bir insanın başka bir insanın hayatına karışmaya hakkı olmadığıdır.

Vefatının 50. yılında John Steinbeck ve Gazap Üzümleri

- Her gün, her zaman aynı şeyi öğreniyorum. Bir derdin varsa, canın yanıyorsa, bir şeye muhtaçsan fukaraya başvur. Sana yalnız onlar yardım eder; yalnız fukaralar…

*

- Bazıları da insanı duygudan ve düşünceden kurtardığı için matematiğe bayılır.

*

- Ama insan her zaman akıllı gözükmek, herkese her şeyi anlatmak istiyor.

*

- Bugün bugünü; yarın yarını düşün!

Vefatının 50. yılında John Steinbeck ve Gazap Üzümleri

Gazap Üzümleri

John Steinbeck

Çev.: Belkıs Dişbudak

Sel Yay.

S.: 556

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

66
İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

205
Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

118
Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

68
YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

80
Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

52
Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir