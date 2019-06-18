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Vefatının 83. Yılında kitaplarından alıntılarla Maksim Gorki

Maksim Gorki’nin aramızdan ayrılışının 82. Yılını kitaplarından seçtiğimiz alıntılarla ve saygıyla anıyoruz…

Özel İçerik | 18.06.2019 - 12:52..
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Vefatının 83. Yılında kitaplarından alıntılarla Maksim Gorki

gorki

Maksim Gorki olarak tanıdığımız yazar Aleksey Makasimoviç Peşkov, sosyalist gerçekçi yazımın öncüsü olarak biliniyor. Özellikle "Ana" adlı eseri ile tanınan Gorki’yi, ölüm yıl dönümünde saygı ile anıyoruz…

Vefatının 83. Yılında kitaplarından alıntılarla Maksim Gorki

İNSAN

- İnsan ne şekilde yaşarsa, o şekilde düşünür.

(Ana)

*

- Başkasının vicdanıyla yaşanmaz...

(Çocukluğum)

*

- Çocuklar toprağın canlı çiçekleridir.

(Arkadaş)

- İnsan ne kadar az şeyle idare ederse, o kadar mutlu olur; istekler, ihtiyaçlar çoğaldıkça, özgürlük azalır.

(Benim Üniversitelerim)

İnsanı tutsaklıktan kurtaran yalnızca akıldır.

(Ana)

Vefatının 83. Yılında kitaplarından alıntılarla Maksim Gorki

KİTAP

- Kitap oku, ancak şunu unutma: kitap, kitaptır. Sen, kitapla değil, aklınla hareket et!

(Ekmeğimi Kazanırken)

*

- Tanrı bizi bu dünyaya akılsız çocuklar olarak gönderir, ama akıllı ihtiyarlar olarak geri almak ister. Bu yüzden okumak gerekir!

(Ekmeğimi Kazanırken)

*

"- Kitap okumaktan hoşlanır mısın? 

- Bunun için hiç zamanım yok.

- Eğer gerçekten seviyorsan zaman bulursun".

(Ekmeğimi Kazanırken)

Vefatının 83. Yılında kitaplarından alıntılarla Maksim Gorki

HAYAT

- Hayatın anlamı kin ve nefret değil, sevgi ve aşktır.

(Ana)

*

- Sevgi demek, haklı bulmak, hoş görmek, görmezden gelmek ve bağışlamak demektir.

(Benim Üniversitelerim)

*

- Hayatı hep ucundan, köşesinden yaşadım... Acım bana aitti, ama neşem çalıntıydı...

(Ekmeğimi Kazanırken)

*

- İyi şeyleri hep aklında tut, kötü şeyleri ise unut gitsin.

(Ekmeğimi Kazanırken)

*

- Ölümü, ancak ölümle onarabiliriz

(Ana)

Vefatının 83. Yılında kitaplarından alıntılarla Maksim Gorki

DUYGULAR

- İyi bir insan için yaşam zor, ölüm kolay.

(Ana)

*

- Buğday tanesi ölecek ki yeni bir başakta yeniden doğsun.

(Ana)

*

- Öfke buz gibidir, havalar ısınır ısınmaz hemencecik erir gider!

(Çocukluğum)

*

- Herkesin bir çocuk tarafı vardır; işte insanın burasını, bu yönünü göz önünde bulundurmak gerekir.

(Benim Üniversitelerim)

Damla Karakuş

[email protected]

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