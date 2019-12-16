Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

TBMM'de bulunan milletvekilleri, kendilerine ve ailelerine tanınan ayrıcalıkla toplumun tepkini çekiyor.

Milletin temsilcisi olan, milletin sorunlarını çözmek için Ankara'da yer alan isimlerin; sağlıktan araçlara kadar birçok alanda özel muameleye tabi tutulması, rahatsız edici olarak görülüyor.

50 BİN LİRADAN KALANI İSTEDİLER

Vekiller, kendilerine ek gelir yaratacak bir alanda daha talepte bulundular.

Her yıl 50 bin liralık posta gideri TBMM tarafından karşılanan milletvekilleri, bu 50 bin liralık tutarda kullanmadıkları kısmın kendilerine "temsil gideri" olarak verilmesini istedi.

VAZGEÇİLDİ

Milletvekillerine "çakar hakkı" tanıyan torba yasanın içinde yer alacak bu düzenlemeden, son anda vazgeçildi.

AK Parti yönetimi ve TBMM Başkanlığı, tasarruf tedbirlerine uymaması ve kamuoyu tarafından tepki çekme ihtimali göz önüne alınarak geri adım attı.