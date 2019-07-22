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Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nun meşhur ceylan derisi koltuklarının değişmesini istiyor.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 10:21..
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Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

Yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü Meclis, geçmişten günümüze; yapısı, mimarisi, kullanılan eşyalarıyla kamuoyunun gündeminde yer etmiştir.

Öyle ki; Meclis Genel Kurulu'na monte edilen ceylan derisi turuncu renkli koltuklar, ilk takıldığı günlerde devlete maliyeti, dana mı-ceylan mı kullanıldığı açısından çokça tartışılmıştı.

1998 YILI TUTANAKLARINDA KOLTUK KAVGASI

Hatta 15 Temmuz 1998 yılında TBMM Genel Kurulu'nda tartışılan koltuklar için dönemin milletvekili Sebahattin Yıldız'ın; "Kamuoyunda günlerce ceylan derisi mi dana derisi mi olduğu tartışılan meşhur koltuklar var; tanesi, 1.700 dolara ithal edilen bu koltuklar için Meclis, Emlak Konuta KDV dahil 6 bin  149 dolar para ödemiştir; anlayacağınız, 1 milyar 600 milyonun üzerinde bir ödeme yapmıştır. Çöplüğünde ekmek toplayanlarının olduğu, memuru, işçisi, emeklisinin 'açız' diye sokağa döküldüğü bir ülkede, hiçbir milletvekilinin, bu koltuklara gönül rahatlığıyla oturacağına ben inanamıyorum." sözleri tutanaklarda yer alıyor.

CHP'Lİ VEKİLİN SALDIRTIYOR TESPİTİ

Günümüze gelindiğinde de koltuğun gündemden düşmediği görülüyor. 2013 yılında CHP Milletvekili Nurettin Demir, turuncu rengin milletvekillerini saldırmaya teşvik ettiği gerekçesiyle değiştirilmesini teklif etti. Demir, o dönem Meclis Başkanlığı'na verdiği çözüm önerisinde konuyu şöyle anlattı; "Bilimsel araştırmaların da tespit ettiği gibi kırmızı ve turuncu bütün canlılarda şiddeti artıran bir renktir. Salona girer girmez, turuncu renkle karşılaşınca insan ister istemez 'Kime saldırayım' duygusuna kapılmaktadır.  Genel Kurul Salonu’ndaki turuncu renk hakimiyeti yerine, bilimsel olarak yapılacak çalışmaların sonucunda, yumuşak ve sakinleştiren renkler tercih edilmelidir."

Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

VEKİLLER DEĞİŞSİN İSTİYOR

200 günde 64 gün çalışan vekillerin gündeminde, bir kez daha turuncu renkli ceylan derisi koltuklar var.

Turuncu rengin tansiyonu yükselttiğini ifade eden milletvekilleri bu nedenle koltukların değiştirilmesini istemesine rağmen, bu istekleri kabul görmedi.

OYLAMA SİSTEMİ YENİLENECEK

Koltuklar aynı kalırken, 1996 yılında kurulan elektronik oylama sistemi ve halıların altından geçen kablolar günümüz teknolojisiyle değiştirilecek.

 


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