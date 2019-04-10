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Vekillerin tek gündemi seçim

31 Mart seçim sonuçlarına yapılan itirazlar devam ettiği için 9 Nisan'da açılması beklenen Meclis'in durumu belirsiz.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 07:43..
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Vekillerin tek gündemi seçim

Yerel seçimleri geride bıraktıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önemli yasaların altına imza atacaktı. Ancak bu yasalar Meclis açılamadığı için beklemede.

Türkiye'nin yasa çıkarılmasını beklediği başlıca konular arasında ek gösterge, hal yasası, nafaka ve yeni askerlik sistemi var.

Vekillerin tek gündemi seçim

Yeni askerlik sistemiyle bedelli kalıcı hale getirilecek. Ayrıca 21 günlük askerlik süresinin ardından isteyen 6 ay askerlik yaptıktan sonra terhis olacak, isteyen 6 ay daha maaşlı bir şekilde askerliğe devam edecek. Yeni sistemin bütün ayrıntıları Meclis'te görüşülecek ve karara bağlanacak.

NAFAKA 5 YIL İLE SINIRLANDIRILABİLİR

Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde de değişiklik gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi.

Öte yandan MHP'nin de konuyla ilgili bir teklifi, Meclis'e getireceği belirtiliyor. Teklif kabul edilirse, süresiz nafaka 5 yıl ile sınırlandırılacak.

Vekillerin tek gündemi seçim

HAL YASASI

Hal yasası, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması için önemi bir adım olarak görülüyor. Bu konu da Meclis için önemli bir gündem maddesi olacak.Yeni yasa, kabzımallara kötü haber anlamına geliyor.

3600 EK GÖSTERGE

Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

AK Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin seçim öncesi çıkmasının siyasi etik açısından doğru olmadığını, seçimden sonra yasanın Meclis'ten geçirileceğini belirtmişti.

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