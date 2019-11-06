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Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

Suriye'de terör örgütü YPG için Türk ordusuna silah doğrultan Ceren Güneş, bir zamanlar CHP'li vekillerle Meclis kürsüsüne çıkıyordu.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 13:22..
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Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ankara'da terör suçundan gözaltına alınan TTB üyesi öğrenciler ve aileleriyle birlikte 3 Aralık 2012 tarihinde basın toplantısı düzenlemişti.

Ağbaba'nın o dönem Meclis'te kürsüye çıkardığı Özge Aydın ise; terörle bir bağları olmadığını belirterek,  sadece tıp okuyan öğrenciler olduğunu söylemişti.

Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü için yurt içi ve dışında birçok eyleme katılan Özge Aydın (kod adı Ceren Güneş), TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen YPG'li teröristler arasına eklendi.

PKK'lı teröristi CHP'li Veli Ağbaba TBMM'de ağırlamış

Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

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