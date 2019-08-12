Veliaht prensler Yemen saldırıları için bir arada

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, hem hac ibadetini yerine getirmek hem de Yemen'e yapılacak saldırıları konuşmak için S.Arabistan'a geldi.

Muhammed bin Zayid Yemen'in güneyinde, Mansur Hadi hükümeti ve Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler arası yaşanan çatışmalar sonrasında Riyad'ı ziyaret ederek , Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

MEKKE'DE GÖRÜŞTÜLER

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Selman, Veliaht Prens Bin Zayid'i Mekke'deki Mina Sarayı'nda kabul etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yer aldığı görüşmede başta Yemen olmak üzere, bölgedeki gelişmeler ele alındı.

"BAE İLE S.ARABİSTAN BÖLGEYE HÜKMEDECEK"

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre ise Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, görüşmede, "Suudi Arabistan bölge güvenliğinin temel direğidir" diyerek, iki ülke ilişkilerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok sağlam ve güçlü olacağını ve aynı cephede yer aldıklarını ifade etti.

BAE ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de çatışan tarafları diyaloğa, aklıselime ve ülkenin çıkarlarını üstün tutmaya davet ettiğini kaydeden Bin Zayid, Riyad yönetiminin Yemen'in geçici başkenti Aden'de çatışan taraflara diyalog için Suudi Arabistan'da toplanma çağrısını olumlu karşıladı.