Veli'den öğretmen ve okul idaresine şikayet değil, övgü

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ’MEBİM’ hattına bir veli tarafından Atatürk İlkokulu 3-B Şubesi Sınıf Öğretmeni Şevket Şen ile okul idaresi ve tüm öğretmenlere şikayet değil, övgü dolu mesaj geldi.

BAŞARI DİLEDİ

Veli H.N., ’MEBİM’ hattına gönderdiği mesajda Öğretmen Şevket Şen, okul idaresi ve tüm öğretmenler için, "Öğretmenlerin öğrencilere karşı göstermiş olduğu ilgi alakadan, vermiş olduğu eğitimden ve sergilemiş olduğu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda başarılarının devamını dilerim" ifadelerine yer verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ’MEBİM’ hattına gelen mesajın Sınıf Öğretmeni Şevket Şen’e iletildiği bildirildi