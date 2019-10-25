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Venedik, turistlerden 8 euro giriş ücreti alacak

Ekonomisi popüler turizme dayanan Venedik, Temmuz 2020'den itibaren ziyaretçilerinden ücret alacak.

AA | 25.10.2019 - 18:03..
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İtalya'nın kuzeydoğusunda kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik'in belediye meclisinde alınan kararla, gelecek yıl temmuzdan itibaren kente gelenlerden giriş ücreti alınacak.

Venedik'in yıllık turist ağırlama kapasitesinin 20 milyon civarında olduğu ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırlandığı vurgulandı.

3-8 EURO ARASINDA ÜCRET ALINACAK

Yerel basında çıkan haberlerde, Venedik Belediye Meclisi'nin 1 Temmuz 2020'den itibaren ikametgahı kentte olmayanlardan 3 ila 8 avro giriş ücreti alınmasına karar verdiği belirtildi.

2021'DE ZAMLANACAĞI DA AÇIKLANDI

Söz konusu tarifenin 2021'de zamlanarak, 6 ila 10 ara avro olarak uygulanacağı kaydedildi.

Venedik, turistlerden 8 euro giriş ücreti alacak

KENTTE KALMA SÜRESİNE GÖRE FİYAT BELİRLENECEK

Buna göre, kente, kalabalık zaman aralığında girilmesi ya da kentte geçirilecek sürenin uzaması durumunda ücret yüksek tarifeden uygulanacak. Birkaç yıldır İtalya genelinde olduğu gibi kente kalmaya gelenlerden gecelik konaklama vergisi alınırken, bu uygulamayla günübirlik kenti ziyaret edenlerden de ücret alınmış olacak.

Venedik, turistlerden 8 euro giriş ücreti alacak

 

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