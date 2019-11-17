Venedik'teki su baskınları turistleri etkilemedi

1872 yılından bu yana ilk defa deniz seviyesinde bir yıl içinde 4 kez 140 cm'nin üzerinde artış kaydedildi.

KENTİN YÜZDE 80'İ SULAR ALTINDA

Salı akşamı 187 cm'ye ulaşan deniz suyu seviyesi kentin yüzde 80 kadarını sular altında bırakmıştı. Bugün de öğlen saatlerinde deniz seviyesinde 150 cm'lik bir artış kaydedildi.

HASAR 1 MİLYAR EURO

Venedik Belediye Başkanı, su baskınlarının kentte 1 milyar Euro civarı maddi hasara yol açtığını söylemişti. İtalyan hükümeti, acil durum ilanı kapsamında ilk aşamada Venedik bölgesine 20 milyon Euro'luk bir fon ayırdı. Venedik Belediyesi ve Kültür Bakanlığı da kente yardım için banka hesabı ve SMS hattı açtı.

TURİSTLER ZİYARETLERİNE DEVAM ETTİ

Ancak tüm bunlara rağmen Venedik'teki turist sayısında bir düşüş yaşanmadı. Yetkililer, kentteki hasarlarla uğraşırken, turistler bel boyuna ulaşan sularda meydanlarda gezdi. Yükselen sular arasında alışverişlerine ve gezintilerine devam eden turistler, kentin bu halini bol bol fotoğrafladı.