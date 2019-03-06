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Venezuela, Alman büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etti

Venezuela hükümeti, iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.

AA | 06.03.2019 - 23:19..
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Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter'den Venezuela hükümetinin aldığı kararı paylaştı.

Kararda, Almanya'nın, Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiği ve Büyükelçi Kriener'e ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiği kaydedildi.

"AŞIRI UÇLARIN KOMPLOLARI İLE HAREKET EDİYOR"

Büyükelçi Kriener'in Venezuela muhalefetinin "aşırı uçlarının komploları ile uyumlu siyasi bir figür gibi hareket ettiği" belirtilen kararda, bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kararda, Büyükelçi Kriener'in davranışlarının uluslararası ilişkileri düzenleyen esaslarla çeliştiğine dikkat çekilerek, "Venezuela'nın iç işlerine sürekli müdahale girişiminde" bulunduğu vurgulandı.

Venezuela'nın bağımsız bir ülke olduğu hatırlatılan kararda, iç işlerine müdahale edilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Kararda, Venezuela hükümetinin Avrupa hükümetleri ile diyaloğa açık olduğu anımsatıldı.

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