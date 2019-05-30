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Venezuela'da görüşmeler yeniden çıkmazda

Venezuela hükümeti ile muhalifler arasındaki görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanınca Juan Guaido, Venezuela halkını yeniden sokağa çağırdı.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 11:48..
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Norveç'in başkenti Oslo'da, Venezuela hükümeti ile muhalifler arasındaki görüşmeler müzakere edildi, ancak sonuç alınamadı.

GENEL SEÇİM ÖNERİSİ

Reuters'ın aktardığı habere göre; muhalifle,r Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevini bırakmasını istedi. Maduro'nun yerine gelecek ismin ise genel seçimle belirlenmesini ve geçici hükümetin görevi devralmasını istedi.

Venezuela'da görüşmeler yeniden çıkmazda

"BİR ANLAŞMAYA VARILMADI"

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox Business Network'e konuşan Guaido, "Bir anlaşmaya varılamadı, bu yüzden bugün tekrar sokaklarda kalma şansımız var." dedi.

Venezuela'da görüşmeler yeniden çıkmazda

ÇAĞRIDAN VAZGEÇMEYECEKLER

Muhalif lider, ayrıca iki taraf arasındaki krizin son bulmasını istediğini de ifade etti. Guaido, daha önce yaptığı bir açıklamada, "orta yolu bulmak" için görüşmeye devam etmek istediklerini ama yeni bir seçim yapılması çağrılarından vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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