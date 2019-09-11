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Venezuela, Kolombiya ile savaşa hazırlanıyor

Venezuela hükümeti, Kolombiya sınırına 150 bin asker gönderdi.

İHA | 11.09.2019 - 10:25..
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Geçtiğimiz aylarda Venezuela, Kolombiya'nın Maduro'ya saldırı planlayan paramiliter eğitim kamplarının varlığını bildiğini ve buna karşı bir şey yapmadığını iler sürmüştü.

VENEZUELA'DAN YENİ ADIM

Bu iddialar nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik en üst noktaya ulaşınca Venezuela hükümeti yeni bir adım attı.

Venezuela, Kolombiya ile savaşa hazırlanıyor

SINIRDA 150 BİN ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sınırda 150 bin askeri personel görevlendirdi. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) Tachira eyaletinde tankları seferber etti.

Venezuela, Kolombiya ile savaşa hazırlanıyor

KOLOMBİYA'DAN 'SAKİNLİK' ÇAĞRISI

Füzeler ve düzinelerce asker yüklü zırhlı araç sınırda hareket halinde bekliyor. Kolombiya hükümeti ise tehlikeli tırmanış karşısında “sakinlik” çağrısı yaptı.

28 Eylül'e kadar sürecek tatbikat için tanklar, füze yüklü zırhlı araçlar, La Fra Havaalanı'nda binlerce asker konuşlandırdı.

Kolombiya sınırındaki Tchira eyaletinde 2 bin 200 kilometrelik sınırındaki manevralar, Maduro’nun Kolombiya’yı kendilerine karşı komplo kurmakla suçlamasından hemen sonra başladı.

Venezuela, Kolombiya ile savaşa hazırlanıyor

MADURO'DAN SUÇLAMA

Geçen hafta Salı günü, Maduro, Kolombiya'yı serbest bırakılan FARC gerillalarının yeniden silahlanmasını iki ülke arasında "askeri bir çatışma başlatmak" için "manevra" olarak kullanmakla suçladı.

Venezuela, Kolombiya ile savaşa hazırlanıyor

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Sınır konusunda uyarı yaptı. Venezuela'nın Operasyonel Stratejik Komite Amirali Remigio Ceballos, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) bir barış gücüdür. Dünyadaki silahlı kuvvetlere saygı duyuyoruz, ama kimseden korkmuyoruz." diyerek tatbikatı başlatmıştı.

Venezuela ordusunda yaklaşık 365 bin askeri personel bulunuyor. Bunun dışında 1.6 milyon civarında sivil milis var. Öte yandan bölgedeki strateji uzmanları Maduro’nun bu hamlesini savaş hazırlığı olarak yorumladı. Uzmanlar ayrıca Kolombiya’nın ABD’nin desteği olmadan bu hamleye cevap verecek gücü olmadığını ve ülke içinde de Venezuela ile girişilecek bir savaşta halk desteğinin de arkasında olmadığını iddia etti.

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