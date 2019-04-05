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Venezuela krizi 1 milyondan fazla çocuğu etkileyecek

UNICEF'ten, Venezuela'da yaşanan krizden etkilenen çocukların sayısının iki katına çıkmasının beklendiği açıklandı.

AA | 05.04.2019 - 06:03..
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), Venezuela'daki krizden etkilenen ve insani yardıma ihtiyaç duyacak çocukların sayısının 1,1 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Venezuela'da devam eden krizin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Açıklamada, Venezuela'da yaşanan krizden etkilenen çocukların sayısının iki katına çıkmasının beklendiği vurgulanarak komşu ülkelere de gidenler ile 1,1 milyon çocuğun korunmaya ve yardıma ihtiyaç duyacağı ifade edildi.

Venezuela krizi 1 milyondan fazla çocuğu etkileyecek

ÇOCUKLAR İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Guyana gibi bölge ülkelerindeki 4,9 milyon Venezuelalının da insani yardıma gereksinim duyacağı belirtilen açıklamada, bölge ülkelerine çocuk, göçmen ve mültecilerin temel ihtiyaçlara erişimlerini sağlaması çağrısı yapıldı.

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