Venezuela yaptırımlara rağmen 4 milyar dolarlık petrol sattı

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, yaptığı açıklamada, Venezuela'dan Çin'e 3 milyar dolarlık petrol sevkiyatı yapıldığını ve Venezuela'nın uzun süredir müttefiki olan Küba'ya 900 milyon dolar değerinde petrol gönderildiğini belirtti.

ÇİN'E OLAN BORCUNUN BİR KISMINI ÖDEDİ

Temsilci, Venezuela'nın bu petrolü Çin'e olan borcunun bir kısmını ödemek için gönderdiğini dile getirdi.

Venezuela'daki petrol ve altın kaynakları

RUSYA İLE 209 MİLYON DOLARLIK ASKERİ ANLAŞMA

Diğer yandan Abrams, Venezuela hükümetinin Rusya ile askeri alımlar için 209 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını iddia etti. Abrams, söz konusu sözleşmenin ne zaman imzalandığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Temsilci, anlaşma gereği Rusya'nın ülkeye Sukhoi savaş uçakları ve askeri helikopter tedarik edeceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya tarafı, ABD'nin, Venezuela'nın 2019'da Rusya'dan yeni silahlar aldığı yönündeki iddialarını yalanlayarak, iki ülke arasında yakın gelecekte yeni bir askeri anlaşma imzalanmasının beklenmeyeceğini bildirmişti.