taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2437
Euro
5.9505
Altın
1230.73
Borsa
94974.45
Gram Altın
207.568

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Venezuela'da Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tattip Erdoğan'ı karşılayan koro, İstiklal Marşı ve 'Üsküdar'a gider iken' türküsünü söyledi.

AA | 04.12.2018 - 00:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, atlı birlik eşliğinde törenin gerçekleştirileceği Miraflores Sarayı'na gelişlerinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores tarafından karşılandı.

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

İKİ ÜLKENİN MARŞLARI SÖYLENDİ

Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı ve top atışı yapıldı. Tören kıtasındaki askerler bu sırada iki ülke marşlarını söyledi.

Venezuelalılar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu

"KATİBİM" TÜRKÜSÜ JESTİ

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Maduro, Türk ve Venezuela bayrakları taşıyan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Bu sırada gençlerden oluşan orkestra "Katibim" türküsünü icra etti.

Başkan Erdoğan'a 'Üsküdar'a gider iken' sürprizi

Erdoğan ve Maduro, heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Karşılama töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

16
Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

55
Çin'de düğünlere adap denetimi

Çin'de düğünlere adap denetimi

11
Eski ABD Başkanı Bush için köpeği yas tutuyor

Eski ABD Başkanı Bush için köpeği yas tutuyor

16
Altın Top ödülü Modric'e verildi

Altın Top ödülü Modric'e verildi

3
Küçük İday, makinesiz nefes alamıyor

Küçük İday, makinesiz nefes alamıyor

9
Artvin’de kaçakçılara darbe

Artvin’de kaçakçılara darbe

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir