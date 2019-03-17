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Venezuela'da bir uçak düştü: 2 ölü

Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Cessna 206 tipi uçağın düşüş anına dair uçak içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı.

DHA | 17.03.2019 - 14:22..
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Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da 11 Mart'ta Aerotransporte La Montaña şirketine ait Cessna 206 tipi bir uçak düştü.

Venezuela'daki uçağın düşme anını içerideki yolcu görüntüledi ViDEO

UÇAĞIN DÜŞME ANLARI ÇIKTI

Santa Elena Havalimanı yakınlarında uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüleri yayınlayan yerel medya, düşme anına dair videonun uzmanlar tarafından izlenerek, uçağın düşüş nedenine dair bir işaret arandığını yazdı.

Venezuela'da bir uçak düştü: 2 ölü

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