Venezuela'da bir uçak düştü: 2 ölü

Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da 11 Mart'ta Aerotransporte La Montaña şirketine ait Cessna 206 tipi bir uçak düştü.
Venezuela'daki uçağın düşme anını içerideki yolcu görüntüledi ViDEO
UÇAĞIN DÜŞME ANLARI ÇIKTI
Santa Elena Havalimanı yakınlarında uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüleri yayınlayan yerel medya, düşme anına dair videonun uzmanlar tarafından izlenerek, uçağın düşüş nedenine dair bir işaret arandığını yazdı.