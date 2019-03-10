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Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden Manuel Nunez Tovar Hastanesi'nde tedavi gören 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA | 10.03.2019 - 03:12..
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Venezuela’da 50 saate yaklaşan elektrik kesintileri yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Günün ilk saatlerinde 16 olarak açıklanan ölü sayısının 36’ya kadar yükseldiği bildirildi. Yaşanan ölümlerin sadece 13’ünün Monagas eyaletinde bulunan Manuel Nunez Tovar Hastanesi’nde olduğu bildirildi.

Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

MADURO "ELEKTRİK SAVAŞI" DEDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “elektik savaşı” dediği kesintiler yüzünden ölenlerin pek çoğunun yeni doğan ünitesinde yatan bebekler olduğu bildirildi. Maduro elektrik kesintileri sonrasında, ”Bu açıkça bir elektrik savaşı. ABD öncülüğündeki emperyalizm halkımıza karşı yenilecek" tweetini paylaşmıştı.

Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

Venezuela’yı perşembe akşam saatlerinden beri karanlığa gömen elektrik kesintisi yaklaşık 50 saattir etkisini gösteriyor. Elektrik kesintilerinin sabotaj olduğunu belirten hükümet, Guri hidroelektrik santraline yapılan büyük bir siber saldırının sonuncunda ülkenin karanlıkta kaldığını iddia ediyor.

Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

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