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Venezuela'da elektrikler yine kesildi

Ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri tekrardan yaşanmaya başladı.

İHA | 10.04.2019 - 22:14..
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Venezuela'da elektrikler yine kesildi

Venezuela’da elektrik santrallerinin ve hatlarının çökmesiyle birlikte ülke karanlığa gömülmüş, hatların onarılmasıyla elektrik kontrollü olarak verilmeye başlanmıştı.

Ülkede son bir haftadır günde en az 18 saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik kesintilerinin sona erdiği başkent Karakas’ta sabah saatlerinde 2 defa kesinti olunca, hayat sekteye uğradı.

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİ

Öte yandan Trujillo, Falcon, Carabobo Zulia ve Tachira eyaletleri de dün geceden bu yana karanlıkta. Kesintiler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Maduro rejimi, elektrik kesintilerinin muhalefet ve ABD’yi tarafından yapılan elektromanyetik ve siber saldırılar nedeniyle olduğunu iddia ediyor.

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