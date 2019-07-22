Venezuela'da silahlı saldırı: 7 ölü, 5 yaralı

Venezuela’nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
RASTGELE ATEŞ AÇILDI
Venezuela’nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix şehrinde bulunan bir otobüs durağına, tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle rastgele ateş açıldı.
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7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
El Mirador isimli otobüs durağında gerçekleşen katliamda 7 kişi hayatını kaybederken, biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Polis, hayatını kaybeden 6 kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıkladı.
Yaralılardan birinin ölüm tehlikesini atlamadığı belirtildi.
KATLİAM SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Polis, katliamdan sorumlu kişilerin bulunması için inceleme başlattı.