taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6782
Euro
6.373
Altın
1426.92
Borsa
102044.49
Gram Altın
260.513

Venezuela'da silahlı saldırı: 7 ölü, 5 yaralı

San Felix şehrinde gerçekleşen silahlı katliam ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA | 22.07.2019 - 11:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Venezuela’nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇILDI

Venezuela’nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix şehrinde bulunan bir otobüs durağına, tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle rastgele ateş açıldı.

Venezuela'da silahlı saldırı: 7 ölü, 5 yaralı

Venezuela'da silahlı saldırı: 7 ölü, 5 yaralı İZLE

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

El Mirador isimli otobüs durağında gerçekleşen katliamda 7 kişi hayatını kaybederken, biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polis, hayatını kaybeden 6 kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıkladı.

Yaralılardan birinin ölüm tehlikesini atlamadığı belirtildi.

Venezuela'da silahlı saldırı: 7 ölü, 5 yaralı

KATLİAM SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Polis, katliamdan sorumlu kişilerin bulunması için inceleme başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

396
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

158
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

115
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

75
Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

27
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

93
Çelik araba kullanmayı bıraktı

Çelik araba kullanmayı bıraktı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir