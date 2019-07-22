Venezuela'da silahlı saldırı: 7 ölü, 5 yaralı

San Felix şehrinde gerçekleşen silahlı katliam ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'ler ile ilgili "Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderir." dedi.