taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6364
Euro
6.3489
Altın
1290.485
Borsa
94032.87
Gram Altın
233.745

Venezuela'nın 30 günlük elektrik planı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki elektrik sorununa karşı yeni bir yönetim planı devreye soktu.

AA | 01.04.2019 - 12:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela’da mart ayının ilk haftasında başlayan elektrik kesintileri sürerken, bu kesintileri sabotaj olarak değerlendiren hükümetin de durumu düzeltmek için çalışmaları devam ediyor.

Venezuela'nın 30 günlük elektrik planı

PLAN DEVREYE GİRDİ

Konuya ilişkin son gelişmeleri ve kararları açıklayan Maduro, ülkedeki elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek için “üretimde denge, güvenli aktarım, dağıtım yönetimi ve tüm ülkede tüketim hizmeti” konularında yoğunlaşmak üzere 30 günlük bir planı devreye aldıklarını kaydetti.

Maduro, plana ilişkin bir detay vermezken, cuma günü yaşanan 3’üncü kesintinin Guri Hidroelektrik Santrali'ne yönelik gerçekleştirilen yeni bir saldırıdan kaynaklandığını ve sisteme bir sızma olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

"VİRÜSTEN KAYNAKLANIYOR"

İlk yaşanan kesintinin “ABD’den gönderilen bir virüsten kaynaklandığını” ifade eden Maduro, daha sonra elektrik sistemine fiziki ve elektromanyetik saldırılar düzenlendiğini ve bu yüzden kesintilerin devam ettiğini vurguladı. Okulların salı ya da çarşamba günü yeniden açılacağını belirten Maduro, mesai saatlerinin de yeniden düzenlendiğini ve çalışmaların 14:00’te sona ereceğini kaydetti.

Venezuela'nın 30 günlük elektrik planı

ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ DEVAM EDİYOR

Venezuela’nın neredeyse tüm bölgelerini etkileyen elektrik kesintileri devam ederken özellikle başkent Caracas’ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde, içme suyu sorunu sürüyor. Su Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Anzoategui eyaletinde yüzde 70 oranında düzeltilen şebeke suyu problemi, Apure, Barinas, Bolivar gibi eyaletlerde yüzde 80’in üzerinde iyileştirilirken Aragua eyaletinde halen yüzde 20 oranında su sağlanıyor.

Su sıkıntısı özellikle başkent Caracas’ta, Venezuelalıların hayatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Caracaslılar, birçok park ve bahçedeki doğal kaynak ve sulama hatlarından çıkan suları bidon ve şişelere doldurarak evlerine taşıyor. İletişim altyapısının da olumsuz etkilendiği şehirdeki otobanlarda Caracaslılar mobil hatların düzgün çektiği noktalarda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Büyükçekmece'de helikopter düştü

Büyükçekmece'de helikopter düştü

3
Referanduma 37 gün kala son anket

Referanduma 37 gün kala son anket

429
Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

91
FETÖ'den tutuklu albay darbeyi itiraf etti

FETÖ'den tutuklu albay darbeyi itiraf etti

1
Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist öldürüldü

Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist öldürüldü

7
Büyükçekmece'de helikopterin düşme anı

Büyükçekmece'de helikopterin düşme anı

16
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir