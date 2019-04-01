Venezuela'nın 30 günlük elektrik planı

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela’da mart ayının ilk haftasında başlayan elektrik kesintileri sürerken, bu kesintileri sabotaj olarak değerlendiren hükümetin de durumu düzeltmek için çalışmaları devam ediyor.

PLAN DEVREYE GİRDİ

Konuya ilişkin son gelişmeleri ve kararları açıklayan Maduro, ülkedeki elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek için “üretimde denge, güvenli aktarım, dağıtım yönetimi ve tüm ülkede tüketim hizmeti” konularında yoğunlaşmak üzere 30 günlük bir planı devreye aldıklarını kaydetti.

Maduro, plana ilişkin bir detay vermezken, cuma günü yaşanan 3’üncü kesintinin Guri Hidroelektrik Santrali'ne yönelik gerçekleştirilen yeni bir saldırıdan kaynaklandığını ve sisteme bir sızma olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

"VİRÜSTEN KAYNAKLANIYOR"

İlk yaşanan kesintinin “ABD’den gönderilen bir virüsten kaynaklandığını” ifade eden Maduro, daha sonra elektrik sistemine fiziki ve elektromanyetik saldırılar düzenlendiğini ve bu yüzden kesintilerin devam ettiğini vurguladı. Okulların salı ya da çarşamba günü yeniden açılacağını belirten Maduro, mesai saatlerinin de yeniden düzenlendiğini ve çalışmaların 14:00’te sona ereceğini kaydetti.

ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ DEVAM EDİYOR

Venezuela’nın neredeyse tüm bölgelerini etkileyen elektrik kesintileri devam ederken özellikle başkent Caracas’ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde, içme suyu sorunu sürüyor. Su Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Anzoategui eyaletinde yüzde 70 oranında düzeltilen şebeke suyu problemi, Apure, Barinas, Bolivar gibi eyaletlerde yüzde 80’in üzerinde iyileştirilirken Aragua eyaletinde halen yüzde 20 oranında su sağlanıyor.

Su sıkıntısı özellikle başkent Caracas’ta, Venezuelalıların hayatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Caracaslılar, birçok park ve bahçedeki doğal kaynak ve sulama hatlarından çıkan suları bidon ve şişelere doldurarak evlerine taşıyor. İletişim altyapısının da olumsuz etkilendiği şehirdeki otobanlarda Caracaslılar mobil hatların düzgün çektiği noktalarda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.