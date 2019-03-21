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Venezuela'nın ilaç parası rehin alındı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ilaç almak için kullanacağı 5 milyar dolarının yaptırımlarla rehin tutulduğunu söyledi.

AA | 21.03.2019 - 06:10..
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Venezuela'nın ilaç parası rehin alındı

Venezuela'da ulusal ölçekte ilaç dağıtımı için Çin'in desteği ile  Barinas, Lara, Aragua, Anzoatgui ve Miranda eyaletlerinde faaliyet gösterecek  Robotik İlaç Toplama Merkezleri hizmete girdi.

Başkent Caracas'ın da dahil olduğu Miranda eyaletine bağlı Santa  Teresa kentindeki merkezi ziyaret ederek hizmete açan Maduro, burada yaptığı  konuşmada, "İlaç almak için kullanılacak 5 milyar dolarımız rehin alındı. Hükümet  şu an Venezuelalılara ücretsiz sağlıkhizmetlerinin karşılanması ve ABD Başkanı  Donald Trump yönetiminin saldırganlıklarının göğüslenmesi için muazzam bir çaba  sarfediyor." ifadelerini kullandı.

Açılan merkezler sayesinde ülke içinde ilaç dağıtımının  garantileneceğini söyleyen Maduro Dünya Sağlık Örgütü aracılığı ile ilaç temini  için Çin, Rusya, Hindistan, İran, Belarus ve Türkiye ile iş birliği içinde  olduklarını dile getirdi.

VENEZUELA HALKININ İLAÇ İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ

Maduro, ABD destekli Venezuela muhalefetinin 23 Şubat'ta Kolombiya  üzerinden "insani yardım" malzemesi sokma girişimini de anımsatarak şöyle  konuştu:
"İnsani yardım mı? Ne insani ne yardım. Bir halkı boğmaya ve  utandırmaya çalışıyorlar ama bizi ne utandırabilirler ne de boğabilirler. İster  yağmur yağsın ister yıldırım düşsün, bu hamlelerle Venezuela halkının ihtiyacı  olan ilaçları temin edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü ile ilaçların temini, üretimi  ve dağıtımı için üst bir plan devreye sokuyorum. ABD emperyalizminin Venezuela  halkının sağlığına kast edemeyeceğinin garantisini veriyorum."

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ayrıca Venezuela'nın başlıca ithal  ettiği ürünlerin yerli üretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli  protokolleri hazırlaması için Bilim Konseyi'ne talimat verdiğini kaydetti.

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