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Venezuela'nın muhalif lideri: Trump'a minnettarım

Maduro'ya darbe girişimi başarısız olan Juan Guaido, bu hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 07:37..
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Venezuela'nın muhalif lideri: Trump'a minnettarım

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Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili görüşleri sorulduğunda, Maduro yönetiminin "ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi" halinde "tüm seçenekleri değerlendireceğini" kaydetti.

KENDİSİNİ BAŞKAN İLAN ETTİ

Guaido, Ocak ayında kendisini geçici Devlet Başkanı ilan etmiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun kazandığı seçimlerin meşru olmadığını savunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde darbe girişimi başarısız olan Guaido, ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

TRUMP'A MİNNETTAR

Guaido, BBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin kendisine verdiği desteğin "kesin" olduğunu savunarak, "Bence Başkan Trump'ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz" dedi.

Venezuela'nın muhalif lideri: Trump'a minnettarım

FOTOĞRAF: Maduro darbe girişimine askerlerle birlikte yürüyerek cevap veriyor.

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