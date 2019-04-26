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Veresiye defterini yangında kaybeden kişi: Kurtaramadım

Antalya'da ofis olarak kullanılan prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı ofisteki yaklaşık 450 bin liralık kaydın tutulduğu veresiye defteri de yandı.

DHA | 26.04.2019 - 20:30..
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Muratpaşa ilçesinde Muhammet Arslan'a ait prefabrik yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanları görenler, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, olay yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çaba sarf etti. Alevlerin sardığı yapıda, büyük hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

"KURTARAMADIM"

Sebze ve meyve sattığını, prefabrik yapıyı ofis gibi kullandığını söyleyen Muhammet Aslan, "Bütün hatıralarım, her şeyim yandı. İçeride 450 bin lira kaydın bulunduğu veresiye defterini de kurtaramadım" diye konuştu.
İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Veresiye defterini yangında kaybeden kişi: Kurtaramadım


Veresiye defterini yangında kaybeden kişi: Kurtaramadım

Veresiye defterini yangında kaybeden kişi: Kurtaramadım

Veresiye defterini yangında kaybeden kişi: Kurtaramadım

Veresiye defterini yangında kaybeden kişi: Kurtaramadım

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