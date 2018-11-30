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Vergi daireleri 21'e kadar açık olacak

Vergi borcunu yapılandırıp ilk iki taksiti ödemeyenler hakkını kaybedecek. Ödemeleri için akşam 21:00'e kadar vakitleri var.

AA | 30.11.2018 - 14:27..
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Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk iki taksitin ödenmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onbirinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu ve 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri 30 Kasım 2018 Cuma günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 21:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30.11.2018 Cuma günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir."

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