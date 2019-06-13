Kira geliri vergi dönemi yaklaştı

Kira gelir vergisi ve değer artış kazancı vergisi ödemeleri, milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor. Ödemelerin başlangıç ve bitiş tarihleri resmi olarak açıklandı.

31 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

2018 yılında meskenini kiraya veren veya evini satanların elde ettiği gelir için ödeyecekleri verginin ikinci taksidi, 1 Temmuz'da başlayıp 31 Temmuz'da sona erecek.

GELİRİ DÜŞÜK OLANLAR ÖDEME YAPMIYOR

Bu vergiyi, 3 bin 800 liradan fazla gelir elde edenler ödüyor. Bu sınırın altında kalanlar ise vergi ödemediği gibi beyanname sunmasına da gerek kalmıyor. Ödemeler vergi dairelerine yapılacak.