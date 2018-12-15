Vergi indirimiyle otomobil sektörü hareketlendi

OTOMOTİV ÜRETİMİ YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Otomotiv sektöründe, bu yılın ocak-kasım döneminde üretim 1 milyon 427 bin 157, ihracat 1 milyon 219 bin174 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla toplam otomotiv üretimi yüzde 8 azalarak 1 milyon 427 bin 157'ye geriledi.

Traktör üretimi de eklendiğinde otomotiv sanayisinin toplam üretimi 1 milyon 463 bin 403'e ulaştı.





Otomobil üretimi ,11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 944 bin 304 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 47 bin 846 otomobil üretilmişti. Aynı dönemde, ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubundaki azalma da yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ağır ticari grubunda ise üretim yüzde 10 arttı.

OTOMOTİV İHRACATI 29,7 MİLYAR DOLARI BULDU

Bu yılın ocak-kasım döneminde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın 11 ayına paralel seyir izleyerek 1 milyon 219 bin 174 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 810 bin 54 oldu.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 12, euro bazında yüzde 6 arttı. Böylece toplam otomotiv ihracatı 29,7 milyar dolar oldu.

Otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 6 artışla 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında ise otomobil ihracatı aynı seviyede kalarak 9,6 milyar euro oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi yılın 11 ayında yüzde 19 payla ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

“VERGİ İNDİRİMLERİ SEKTÖRÜ YENİDEN CANLANDIRDI”

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, ÖTV ve KDV indirimlerinin otomotivde üretim çarklarını tekrar döndürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Vergi indirimleriyle sektörümüzün desteklenmediği bir senaryoda pek çok açıdan sıkıntı verici sonuçlarla karşılaşabilirdik. Devletimizin açık desteğiyle uygulanan vergi indirimleriyle birlikte devreye alınan özel kampanyalar hem showroomlardaki hareketliliği hem satışları artırdı. Yaşanan bu artışlar, fabrikalarda üretimin devam etmesine destek oldu"





ONLİNE SATIŞLAR DA YÜKSELDİ

Son zamanlarda durgun olan otomobil sektörü, online satış sitelerini de etkilemişti. Ancak son aylardaki hareketlenme, online sitelerden otomobil satış oranını da yükseltti.