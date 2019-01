Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

Sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok insan hala sigara içmeye devam ediyor. Hem sağlığa hem de bütçeye zarar veren bu kötü alışkanlıktaki fiyat artışları birçok tiryakiyi de yakından ilgilendiriyor.

ÖTV ARTTI

Sigaradan alınan yüzde 63'lük Özel Tüketim Vergisi, yüzde 67'ye çıkarıldı.

SİGARALARIN ZAMLI FİYATLARI

Sigara üreticileri bu zamla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, ÖTV zammının uygulanması durumunda ise bir paket sigaranın fiyatı aşağıdaki gibi olacak:

Ca... Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Ca... Soft Fiyatı: 10,00 TL

Ca... Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Ca... White Fiyatı: 10,00 TL

Ca... Green Fiyatı: 10,00 TL

Uzun Par... Fiyatı: 15,00 TL

Kısa Par... Fiyatı: 15,00 TL

Par... Slim Fiyatı: 15,00 TL

Par... Aqua Fiyatı: 15,00 TL

Uzun Mar... Fiyatı: 14,00 TL

Kısa Mar... Fiyatı: 14,00 TL

Mar... Blue Fiyatı: 13,00 TL

Mar... Touch Blue Fiyatı: 13,00 TL

Mar... Gray Fiyatı: 13,00 TL

Mar... Aqua Fiyatı: 13,00 TL

Mar... One Fiyatı: 13,00 TL

Mur... Rosso Fiyatı: 12,00 TL

Mur... Azure Fiyatı: 12,00 TL

Mur... Tone Fiyatı: 12,00 TL

Mur... Mode Fiyatı: 12,00 TL

Mur... Mone Fiyatı: 12,00 TL

Mur... S-Mode Fiyatı: 12,00 TL

Mur... S-One Fiyatı: 12,00 TL

Uzun La... Fiyatı: 11,00 TL

Kısa La... Fiyatı: 11,00 TL

La... Mode Blue Fiyatı: 10,50 TL

La... Reserve Fiyatı: 10,50 TL

Uzun Che... Fiyatı: 10,50 TL

Kısa Che... Fiyatı: 10,50 TL

Che... Slim Fiyatı: 10,50 TL

Che... Click Fiyatı: 10,50 TL

Che... Blue Fiyatı: 10,00 TL

Che... Gray Fiyatı: 10,00 TL

Che... Mode Navy Fiyatı: 10,00 TL

Uzun L... Fiyatı: 10,50 TL

Kısa L... Fiyatı: 10,50 TL

L... Blue Line Fiyatı: 10,50 TL

L... Mode Red Fiyatı: 10,00 TL

Wi... Touch Fiyatı: 10,50 TL

Wi... Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Monte Ca... Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Ca... Slender Fiyatı: 8,50 TL

L... Sigara Fiyatı: 9,00 TL

L... Slender Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Ro... Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Ro... Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Ro... Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Ro... Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Ro... Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Ke... Switch Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Ke... Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Ke... Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Ke... White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Ke... Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Ke... D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Ke... D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Ke... N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Ke... N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Uzun Vi... (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Vi... (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Vi... Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Vi... Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Vi... D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Te... 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Te... 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Te... 2000 DK Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Te... 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Te... 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Te... 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Sa... 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Sa... 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Sa... (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Ma... (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Ma... (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Ma... (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vo... (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vo... Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa H... Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun H... Sigara Fiyatı: 7,50 TL

H... Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Pre... Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Pre... Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Med... (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vi... Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vi... Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vi... Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Sal... Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Ana... Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Dav... Sigara Fiyatı: 13,00 TL

We... KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

We... Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

We... Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Po...Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bi... Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bi... Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İm... Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İm... Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bo... Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Mo... Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL