Verimin artmasını isteyen adam hayvanlarına saz çalıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki müdürlük görevinden yaklaşık 5 yıl önce emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Karahasanlar köyüne yerleşen 67 yaşındaki Sedat Karaca, eşiyle birlikte 6 dönüm bahçelerinde sebze, meyve ve tavuk yetiştiriciliğine başladı.

TÜRKÜ SÖYLÜYOR

Karaca, okul yıllarında ve hükümlülere verilen kurslarda öğrendiği sazı eline alıp bahçesindeki sebze, meyve ve kümesteki tavuk ile horozların yanına giderek türkü söylüyor.

"SAZI ÇALDIĞIMDA BANA CEVAP VERİYORLAR"

Sedat Karaca, 40 yıl cezaevi müdürlüğü yaptığını, eşiyle birlikte örnek bir bahçe yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Ülkemize ve kendi ekonomimize katkımız olsun dedik. Uğraşmayı, doğayı, insanları ve müziği seviyorum. Ben bu müziği, elmalara, armutlara, kavun, karpuza çaldığım zamanlar bana cevap veriyorlar gibi geliyor. Yağmurlu havalarda, soğuk havalarda sebzeler strese girer. O gün sazımı alır bahçeye, seraya girerim. Onlara sazımla birlikte bir şeyler söylerim. Ertesi gün yanlarına gittiğimde yemyeşil olurlar. Tavuklarımız da soğuk havadan dolayı birkaç gün yumurtlamıyor. Sazı alıp gidiyorum. Bir türkü söylüyorum, ertesi gün 15 yumurta alıyorum. Hayvan diyoruz ama demek ki müzikten anlıyorlar." dedi.

"HER ŞEYİN GIDASI MÜZİK"

Kendisini bahçede ve kümeste saz çalıp, türkü söylerken görenlerin durumu hayretle karşıladığını ifade eden Karaca, "'Müdür kafayı üşüttü' diyenler de var. 'Biz kendimize saz bulamıyoruz o ise sebzelere, meyvelere, tavuklara saz çalıyor, eski köye yeni adet getirdi' de diyorlar. Müzik hakikaten ruhun gıdası. Meyvelerin, sebzelerin, doğanın gıdası, her şeyin gıdası müzik." şeklinde konuştu.