Verisign, com alan adlarına zam yapmaya hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket olan ve .com, .net, .name gibi genel üst seviye alan adlarının yetkili kayıtçısı olarak hizmet veren Verisign, 8 yıllık bir aradan sonra ilk defa .com uzantılı alan adlarına zam yapacak.

Com alan adı tescilinin fiyatı, 2012'den bu yana 7.85 dolara sabitlenmişti. Ancak bu fiyat, alan adı tescil şirketlerinin kayıt başına ödediği miktarı temsil ediyordu. Yani şirketler, kendi kâr paylarını da bu fiyata ekleyip, kullanıcılara bu şekilde domain satışı gerçekleştiriyordu.

Ancak Verisign, önümüzdeki 10 yıl içinde fiyatları domain başına 13.5 dolara kadar çıkartacak. (Yaklaşık 80 TL + Ek ücretler)

ICANN: ZAMMI BİZ YAPMIYORUZ

Alan adlarını denetlemekle sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN, söz konusu fiyat artışının kendilerinden kaynaklanmadığını ve yapılacak zammın, ABD hükümeti ve Verisign arasında olan bir anlaşmadan kaynaklandığını söylüyor.



ICANN CEO'su Göran Marby, ICANN'in fiyatları artırma yetkisinin bulunmadığını ve bu nedenle yapabilecekleri hiçbir şeyin olmadığını açıkladı.

ALAN ADI KAYIT ŞİRKETLERİ TEPKİLİ

Ortaya çıkan zam haberlerinin ardından bir açıklama yayınlayan domain kayıt şirketi Namecheap, bütün müşterilerine “.COM Fiyat Artışlarını Önlememize Yardımcı Olun” başlıklı bir e-posta gönderdi ve müşterileri fiyat artışına tepki göstermeye davet etti.

Söz konusu zammın hangi tarihlerde geçerli olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

