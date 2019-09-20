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Verizon, 26 Eylül'de 5G'yi New York'a getirecek

Verizon, 5G ağ desteği sağladığı şehirlere bir yenisini daha ekliyor. Şirket, 26 Eylül'de New York şehrine 5G desteği sunacak.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 15:00..
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Hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan 5G teknolojisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Her ne kadar birçok akıllı telefon üreticisi, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürse de birçok ülke henüz bu teknolojiden yararlanamıyor.

Amerikan telekomünikasyon şirketi Verizon, ülkedeki 5G kapsama alanını, şimdiye kadar birkaç farklı şehre getirmişti. Şirket, şimdi de 26 Eylül tarihinde bu şehirler arasına New York'u da eklemeye hazırlanıyor.

verizo

ABD'NİN YARISINDAN FAZLASINA 5G DESTEĞİ SUNACAK

Verizon, New York'u da dahil edersek, toplamda 11 ABD şehrine 5G hizmetini sunmuş olacak. Şirket, bu yılın sonuna kadar toplam 30 farklı şehre 5G hizmeti getirmeyi planlıyor. Bir basın açıklamasında, “Hedefimiz, 2020'nin sonuna kadar ABD'nin yüzde 50'sinden fazlasına 5G ağ kapsamı sağlamak.” ifadelerini kullanan Verizon, yeni kapsama alanlarının da sinyallerini verdi.

VERİZON

Verizon, kendi müşterilerinin 5G kapsama alanından faydalanabilmeleri için 3 farklı telefon modeli sunuyor:

  • Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G: 1.299 dolar
  • Samsung Galaxy S10 5G: 1.299 dolar
  • LG V50 ThinQ 5G: 999 dolar

 

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