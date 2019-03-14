Verizon önümüzdeki ay iki ABD şehrinde 5G'yi başlatacak

5G teknolojisi için geri sayım başladı. Şu anda dünya genelinde birçok 5G yatırımı yapan büyük şirketler, yavaş yavaş bu teknolojiyi kullanıma sunmaya başlayacak. Her ne kadar piyasadaki 5G destekli cihaz sayısı yeterli olmasa da şirketler, bu teknolojiyi gövde gösterisi yapmak için kullanabilir.

Verizon, önümüzdeki aydan itibaren ABD'nin iki farklı şehrinde 5G hizmetini başlatarak rakipleri AT&T ve Sprint'i geride bırakacak.

11 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Verizon, 11 Nisan'dan itibaren Chicago ve Minneapolis’teki kullanıcılar için 5G hizmetini başlatıyor. Kullanıcılar, Motorola Z3 cep telefonu aracılığıyla 'Moto Mod' aparatını kullanarak 5G hizmetinden yararlanabilecek.

Yeni nesil kablosuz ağ olan 5G'nin, 4G şebekelerinden 50 veya 100 kat daha hızlı veri hızları sunması bekleniyor. Verizon, 11 Nisan'da başlatacak olan 5G hizmetinden ilk 3 ay için ücret talep etmeyecek.

Verizon, 5G hizmetlerini test etme sorumluluğunu üstlenirken, endüstri analistleri, yüksek hızlı ağlarının önümüzdeki 5 yıl içinde yaygın olarak kullanılmasının mümkün olmadığını söylüyor.

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