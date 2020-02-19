taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0666
Euro
6.5483
Altın
1603.23
Borsa
119574.1
Gram Altın
312.725
Bitcoin
61436.32

Veteriner 7,5 milyon yıllık fosil buldu

Kayseri'de geçen yıl veteriner hekimin bulduğu fosilin, 7,5 milyon yıl önce yaşayan file ait olduğu ortaya çıktı.

DHA | 19.02.2020 - 09:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Veteriner hekim Mustafa Çimen (42), geçen yıl kasım ayında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde büyükbaş hayvan muayenesinden dönerken yol üzerindeki yamaçta bir kısmı açığa çıkmış cisimleri fark etti.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP YOLLADI, 7.5 YILLIK FOSİL OLDUĞU ANLAŞILDI

Daha önce de bölgede fosillerin bulunduğunu duyan veteriner Çimen, fosil olduğunu düşündüğü cisimlerin fotoğraflarını çekip, Uzman Antropolog Ömer Dağ ile paylaştı.

Dağ'ın bölgede yaptığı ilk incelemede bu cisimlerin, 7,5 milyon yıllık fosil olduğu belirlendi.

Veteriner 7,5 milyon yıllık fosil buldu

BİR FİLE AİT ÇIKTI

Ardından fosiller özenle bulunduğu yerden çıkarılarak, Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı. Yapılan çalışmalar neticesinde fosilin file ait olduğu tespit edildi.

Veteriner 7,5 milyon yıllık fosil buldu

"FİLE AİT ALT VE ÜST ÇENE BULUNDU"

Fosili temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Son bulunan fosiller bir vatandaşımızın ihbarı üzerine eski Çevril denilen mekanda gerçekleştirilen bir kazıdır. Oradan çıkan fosilleri Bilim Merkezimizin laboratuvarımıza getirdik. Bu fosili gördüğümüzde ilk başta ufacık uçları gözüküyordu. Bizi neyin beklediğini gerçekten bilmiyorduk. Bölgenin yapısı sert olduğu için ilk olarak kara toprağı kaldırmak için kepçe kullandık. Daha sonra biz burada file ait bir alt çene bulduk. 2 tane de üst çene olabileceğini düşündüğümüz defans dişini bulduk. Kayseri çok zengin bir coğrafya. Hakikaten çok güzel örnekler bulduk." dedi.

Veteriner 7,5 milyon yıllık fosil buldu

BELEDİYE BAŞKANI: BİLİM İNSANLARI GELİYOR

Fosillerin bulunması konusunda destek verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Daha önce Koramaz Vadisi'nde fosilleri görüyor ve buluyorduk; ancak daha sonraki süreçte Kızılırmak nehrimizin kenarına Yamula barajı bölgesinde bulunan fosillerle beraber gündem tamamen değişti. Çünkü burada bulunan fosiller fillerin atası olan mamutlardır. 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan fosiller bilimsel olarak değerlendiriliyor. Başı bütün 3 metre büyüklüğündeki dişleri ile olan kafasının yanında 25 metreye kadar olan gövdeyi bulan fosiller şeklinde değerlendirilmesi sonucu yurt içi ve yurt dışından bu konularla ilgilenen bilim insanları Kayserimizi aşındırmaya başladılar." diye konuştu.

Veteriner 7,5 milyon yıllık fosil buldu

"DAHA FAZLA FOSİL BULMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, daha fazla fosil bulmayı ümit ettiklerini anlatarak "Bu bölge tropikal iklimin gündemde olduğu bir geçmişi çağrıştırıyor. Kayserimizin jeolojik yapısının alt tarafında denizlerin olduğu geçmişten beri bilinmektedir. Kayseri'de milyonlarca yıl önce tropikal ormanların ve çok farklı altyapısının olduğu yönünde değerlendirilmeler yapılmaktadır. Bütün bunları gündemimize taşıyacak ve Kayserimizin bu manada konuşulmasını sağlayacak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." dedi.

Veteriner 7,5 milyon yıllık fosil buldu

İlginizi Çekebilir
Adana'da araba hırsızı yakalandı
Seyhan ilçesinde, otomobil çalan bir kişi polisten kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı. Yakalanan hırsız, "Arabayı kendimin sandım, alıp bindim. Oyun zannettim." dedi.
Yargıtay'dan Kenan Evren'in mirası için talep
Kenan Evren'in mirasını en konuşması için Yargıtay harekete geçti.
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Şehitkamil ilçesinde, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul 2’inci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntüleri sonrası valilik harekete geçti.
Balıkesir'de suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
142
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
121
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
33
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
90
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
143
18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı
18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı
15
İsrail polisinden anaokuluna baskın
İsrail polisinden anaokuluna baskın
32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir