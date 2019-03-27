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Veteriner ve mühendisler daha kolay iş buluyor

Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 80,1 ile veterinerlikte görülürken, bunu yüzde 79 ile mühendislik izliyor.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 15:24..
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Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 80,1 ile veterinerlikte görülürken, bunu yüzde 79 ile mühendislik, yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri, yüzde 74,4 ile hukuk izledi. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 24,3 ile sosyal hizmetlerde kaydedildi.

Yüksekokul veya üniversite mezunları arasından Türkiye'de iş gücü piyasasında değerlendirilen her 10 veterinerden 8'inin iş sahibi olması dikkati çekti.

EN YÜKSEK İSTİHDAM VETERİNERLİKTE

Veterinerlik yüzde 80,1 istihdam oranıyla bu alanda ilk sırayı alırken, yüzde 79 ile mühendislik, yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri, yüzde 74,4 ile hukuk, yüzde 71,8 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 70,2 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 69,6 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri, iş ve yönetim alanları ardından sıralanan alanlar oldu.

Veteriner ve mühendisler daha kolay iş buluyor

EN YÜKSEK İŞSİZLİK SOSYAL HİZMETLERDE

Yükseköğrenim mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 24,3 ile sosyal hizmetlerde olurken, bunu yüzde 23,8 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 17,8 ile sanat, yüzde 17 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri, yüzde 16,9 ile fiziki bilimler, biyoloji ve çevre, yüzde 15,3 ile sosyal ve davranış bilimleri alanları izledi.

İşsizlik oranı en düşük meslek alanları da yüzde 6,3 ile güvenlik hizmetleri, yüzde 8,3 ile hukuk olarak belirlendi.

Veteriner ve mühendisler daha kolay iş buluyor

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