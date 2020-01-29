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Veyis Ateş'ten Kızılay Başkanı'na FETÖ sorusu

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Kızılay Başkanı, hakkında çıkan birçok iddiaya cevap verdi

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 22:04..
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Veyis Ateş'ten Kızılay Başkanı'na FETÖ sorusu

Elazığ depreminin ardından sıkça gündeme gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in konuğu oldu.

Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Kınık, hakkında çıkan birçok iddiaya cevap verdi.

Veyis Ateş'ten Kızılay Başkanı'na FETÖ sorusu

VEYİS ATEŞ'TEN FETÖ SORUSU

Veyis Ateş programda Kerem Kınık'a " Sosyal medyada, sizin 2000'li yıllarda FETÖ liderine övgü dolu mesajlarınız üzerinden eleştiriler, tepkiler var. Kestirmeden soruyorum. FETÖ'cü müsünüz?" diye sordu.

Veyis Ateş'ten Kızılay Başkanı'na FETÖ sorusu

"HİÇBİR FETÖ'CÜ FETULLAH GÜLEN'DEN BAHSEDERKEN ADIYLA BAHSEDEMEZ"

Kerem Kınık ise Veyis Ateş'in sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Hayatımda ne aklımı ne incımı ne değerlerimi bir Allah'ın kulune teslim etmedim. Beni tanıyanlar tanır. "Fetullah Gülen 2 saat sonra" diye bir tweetim  var. Fetullah Gülen ile hiç görüşmedim, hayatımda karşılaşmadım. Tam o tweeti attığım dönemde, Kızılay gibi bir kurumun başında da değildim. Sivil bir insandım. Öldüğüne dair söylence çıkmıştı. Ben de Emre Uslu'nun tweetinde o saati paylaşarak Fetullah Gülen 2 saat önce öldü dedim. FETÖ'cü olan biri Fetullah Gülen'den ismiyle bahsedemez ismini anamaz.

"OĞLUM 15 TEMMUZ'DA GAZİ OLDU"

15 Temmuz darbe gecesinde saat 21.30'da ve ondan sonraki süreçlerde, benim Twitter hesabıma girsinler, benim nerede olduğuma baksınlar. 15 Temmuz'da korunması gereken en büyük değer Cumhurbaşkanı'mızdı. Ailemin tamamını Atatürk Havalimanı'na çağırdım, oğlum Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken yaralandı, gazi oldu."

Veyis Ateş'in Kızılay başkanına 'FETÖ'cü müsün?' sorusu İZLE


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