Veysal Tipioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürü oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 49 ilin emniyet müdürü değişti.

49 emniyet müdürünün arasında Şanlurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da yer aldı. Tipioğlu, kararnameyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

VEYSEL TİPİOĞLU KİMDİR?

Veysal Tipioğlu 1966 yılında Kars'ta doğdu. İlkokulu, Orta ve Lise öğrenimini başarı ile tamamladıktan sonra 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1989 Yılında Bolu İlinde görevine başlayan Emniyet Müdürü, 1993-2003 yılları arasında Erzurum İlinde görev yaptı.

2003 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Tipioğlu sırasıyla;

2003-2004 tarihleri arasında Tuzla İlçe Emniyet Müdürü,

2004-2006 tarihleri arasında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü,

2006-2009 tarihleri arasında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

2009 yılında İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2013 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi olan Veysal Tipioğlu, 2014 yılında Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 25/10/2016 tarihinde yayınlanan 2016/759 sayılı kararnamesi ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Polis Akademisini bitirdikten sonra Beykent Üniversitesi "Yönetim ve Organizasyon" alanında yüksek lisansını tamamlamış ve halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü "Genel Türk Tarihi" bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir, Amerika ve İngiltere'de çeşitli mesleki seminerlere katılmış olup orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.