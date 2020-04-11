Vezirköprü karantinada

Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında korona tedbirleri kapsamında yapılan toplantıda, Vezirköprü Ovacık Mahallesi’nde bir süre önce görülen korona virüs vakalarından dolayı mahallenin karantinaya alınmasının ardından, alınan tedbirlere rağmen salgının yayılmasının önlenememesi üzerine kurul yeni bir karar yayımladı.

İLÇE, 14 GÜN BOYUNCA KAPATILACAK

Alınan karar sonucunda, “Vezirköprü ilçesinde kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; ilçe merkezine; ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.