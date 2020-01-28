Vezneciler davasında mütalaa

7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin dava devam ediyor.

Terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 4 tutuklu sanık getirilirken, 4 tutuklu sanık da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

Olayla ilgili detaylara yer verilen mütalaada, terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 16'sı polis 44 kişinin de yaralandığı anlatıldı.

YAKALAMA KARARI OLAN SANIKLARIN DOSYALARININ AYRILMASI İSTENDİ

Mütalaada, haklarında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkarılan sanıklar terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Orhan ve Elif Yıldırım yönünden dosyanın ayrılmasına karar verilmesi istendi.

13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcılık mütalaasında, sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürme", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme", yaralanan 16 polis için ayrı ayrı 16 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs", yaralanan 28 sivil için ayrı ayrı "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs" ile "patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

1362 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Mütalaada, sanıklardan Gülşen Bahadır hakkında da 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ VE VEZNECİLER SALDIRISINDA AYNI İSİM

Sanıklardan Gamze Zere Karadağ'ın, Vezneciler'deki bombalı saldırı ile 10 Aralık 2016'daki Beşiktaş Vodafone Park çevresinde çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı eyleminde "yardım eden" sıfatıyla sorumlu olduğu kanaatine varıldığı aktarılan mütalaada, Karadağ'ın 2 bin 528 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılık mütalaasında, diğer 7 sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma, sanık ve avukatların mütalaaya karşı beyanlarının alınması amacıyla ertelendi.