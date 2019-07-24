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Vicdan azabına dayanamayan katil suçunu itiraf etti

Hatay’da, geçen yıl zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf edip teslim olan amca oğlu, tutuklandı.

İHA | 24.07.2019 - 16:51..
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2018 yılının kasım ayında zeytin toplamak için bahçeye giden Ahmet Kesnik'ten haber alamayan yakınları Yolağzı-Sivrikavak Mahallesi sınırında bulunan zeytinliğe geldi.

Yakınları Kesnik'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Vicdan azabına dayanamayan katil suçunu itiraf etti

 

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan inceleme ve soruşturmada Ahmet Kesnik’in katili bir türlü bulunamadı. Alacak verecek meselesi dolayısıyla amcasının oğlunu tüfekle öldüren İ.K., mahalle muhtarlığına giderek suçunu itiraf etti.

TUTUKLANDI

Muhtarlıktan yapılan ihbarın üzerine Sivrikavak Mahallesi’ne gelen Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçunu itiraf eden İ.K.’yi gözaltına aldı. İ.K., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vicdan azabına dayanamayan katil suçunu itiraf etti

CENAZESİNE DE KATILDI

İ.K.’nin olayın ardından amcasının oğlunun cenazesine katıldığı ve taziye çadırına da ziyarette bulunduğu öğrenildi.

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