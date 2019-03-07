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Vicdan Hareketi Suriyeli kadınlar için Sultanahmet'te

Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların acilen özgürlüklerine kavuşmaları için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde geniş bir katılımla Sultanahmet Meydanı’nda buluşacak.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 11:34..
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Türkiye’den ve dünyanın 110 ülkesinden yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla yapılacak olan eylemde katılımcılar, Suriyeli tutuklu kadınları temsilen ellerini oyalı yazmayla birbirine bağlayarak tüm dünyaya “sessiz çığlık” yükseltecek.

SURİYELİ KADINLAR YAŞADIKLARINI ANLATACAK

Eylemde, Vicdan Hareketi’ne destek veren STK temsilcileri konuşma yapacak. Programda ayrıca Suriye’de tutsak kalan ve özgürlüğüne kavuşan Suriyeli kadınlar yaşadıklarını anlatacak.

Vicdan Hareketi Suriyeli kadınlar için Sultanahmet'te

VİCDAN HAREKETİ

Suriye’de bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerinde kadın hapsedildi ve 7 binin üzerinde kadın hâlâ hapishanelerde her gün işkence görüyor, tecavüze uğruyor, türlü insanlık dışı eziyete maruz kalıyor.

Suriye rejimi, kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı ve kullanmaya da devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Suriye’deki savaşta kadınların yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla İstanbul’dan Hatay’a ulaşan Vicdan Konvoyu, bu sene de özgürlüğün önündeki engelleri kaldırmak amacıyla “Vicdan Hareketi” ismiyle faaliyet gösteriyor. “Çünkü İnsanız” sloganıyla çalışmalarını yürüten Vicdan Hareketi, Suriye’de son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek faaliyetlerini sürdürecek. Hareket, kadınların, Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Vicdan Hareketi Suriyeli kadınlar için Sultanahmet'te

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