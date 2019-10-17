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Vicdansız anne, bebeğini boğarak öldürdü

Konya'da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık bebeğin annesi ifadesinde, ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, bebeğini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

DHA | 17.10.2019 - 10:08..
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 21 yaşındaki Fatma Kaynak, otomobil kaporta tamir dükkanında çalışan 1 yıllık eşi Ahmet Kaynak'ı (29) arayarak 2,5 aylık bebekleri İsmail'in mama yedikten sonra nefessiz kaldığını, dudaklarının morardığını söyledi.

HEMEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ ANCAK KURTARILAMADI

Bunun üzerine otomobille eve gelen Ahmet Kaynak, eşiyle birlikte çocuğunu Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı muayenede, İsmail bebeğin öldüğü belirlendi.

Vicdansız anne, bebeğini boğarak öldürdü

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Doktorların şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine bebeğe otopsi yapıldı. Otopside bebeğin nefessiz kalması sonucu öldüğü ve yemek borusunda da mama kırıntıları olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TAVIRLARI ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında salı günü akşam saatlerinde Özalkent Polis Merkezi'ne bir yakınıyla birlikte ifade vermeye giden Fatma Kaynak, aşırı stres yaşadı. Sürekli olarak tuvalete gitmek, dışarı çıkıp hava almak istediğini söyleyen Fatma Kaynak'ın durumundan şüphelenen polis, genç kadını çapraz sorguya aldı.

Vicdansız anne, bebeğini boğarak öldürdü

AĞLAYINCA SUSTURMAK İSTEMİŞ

Fatma Kaynak, sorgusunda bebeğini öldürdüğünü gözyaşları içinde itiraf etti. Gözaltına alınıp Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Fatma Kaynak, İsmail bebeği, ağlayınca yüzüne yastık bastırıp boğduğunu söyledi.

"PSİKOLOJİM BOZUKTU, PİŞMANIM"

Kaynak, "Sabah emzirip, mama verdim. Çocuk minder üzerinde yatarken, ağlamaya başladı. Yastığı yüzüne koydum ama bastırmadım. Daha sonra tekrar ağlayınca yüzüne tekrar yastığı koyup, bastırdım. Bir süre sonra yanına gidip yastığı çektiğimde, nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark ettim. Eşimi aradım ve beraber hastaneye götürdük." dedi. Olayı bir anlık sinirle yaptığını ileri süren Fatma Kaynak, "Psikolojim bozuktu. Pişmanım." diye konuştu.

Vicdansız anne, bebeğini boğarak öldürdü

TUTUKLANDI

Bebek, Musalla Mezarlığı'na defnedilirken, Fatma Kaynak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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