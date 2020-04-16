Vicdansız emlakçı sokağa atmakla tehdit etti

Antalya'da 12 yaşındaki kızı Nisa Ayvaz ile birlikte yaşayan kronik astım hastası Ayşe Biçici, yıllardır geçimini gündelik temizliğe giderek sağlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş bulamayan Biçici, evinin 900 liralık kirasını bu ay ödeyemedi.

Talihsiz kadın kirasını ödeyemeyince emlakçı, sık sık kirayı ödemesi için aramaya başladı.

Son olarak emlakçı Biçici'ye, "Anahtarı almaya geleceğim" yazan bir mesaj gönderdi.

"YASAKLAR BAŞLAYINCA İŞLERİM İPTAL EDİLDİ"

Aldığı mesajdan sonra ne yapacağını bilemeyen Biçici, yaşadıklarını, "Gündelik ev temizliklerine gidiyorum. 15 Mart'a kadar düzenli olarak çalışmaya devam ettim. Bir süre sonra yasaklar başlayıp, önlemler alınınca insanlar işleri iptal etmeye başladı. Aynı süreçte bacağı kırılan kızım ameliyat oldu. O nedenle de bir süre çalışamadım.

"KİRAMI DÜZENLİ ŞEKİLDE ÖDEDİM"

Bu sürece kadar kiramı düzenli olarak ödüyordum. Bu ay kiramı ödeyemedim. Emlakçı beni sürekli arayarak 'ne zaman ödeyeceksin' diye aramaya başladı. Durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Bu sorunun dünya genelinde yaşandığını söyledim. Buna rağmen her gün aramaya devam etti.

"EVDEN ATMAKLA TEHDİT ETTİ"

Son olarak beni evden atlamakta tehdit etti. Bu durum beni ve çocuğumu psikolojik olarak etkiledi. Kızım, 'Anne sokağa mı düşeceğiz' diye soruyor. Geçimimi sağlayabilmek için çocuğumu hasta halde bırakıp işe gittiğim zamanlar oldu. Kronik astım hastasıyım buna rağmen çalışmaya çalıştım ama artık çaresiz kaldım." ifadeleriyle anlattı.