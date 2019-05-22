Victor Hugo’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar

Hugo, en büyük Fransız yazarlardan biri kabul ediliyor. Eserlerinde zamanının sosyal ve politik sorunlarına değinen, sanat akımlarından etkilenen Hugo, hakkında en çok eser verilen yazarlar listesinde de ilk 100’de. Onun eserleri, fikirleri hep önemsendi. 1800’lerde yaşayan Hugo, zamanının çok ilerisine bile ışık tutmayı başarmıştı.

Bugün Victor Hugo'nun ölüm yıl dönümü. Onu, eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

- Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık! Ölüm her şeyi yok edecek. Ruhları sevmeyi deneyin.

(Sefiller)

*

- Sevdiğiniz için acı çekiyorsunuz, daha fazla sevin. Aşk yüzünden ölmek, yaşamaktır.

(Sefiller)

*

- Ölüm büyük bir ışığın içine giriştir.

(Sefiller)

*

- Mezarın kapağı içeriden açılmaz.

(Bir İdam Mahkumunun Son Günü)





- Bu bensem, olup bitenler gerçek mi? Bunlar gerçekse, bu ben miyim?

(Notre Dame’in Kamburu)

*

- Kapalı gözler ruhu görmenin en mükemmel yoludur.

(Sefiller)

*

- İnsanı yıldırım çarpması gibi yavaş yavaş kemirilmek de öldürür.

(Sefiller)

*

- Tutkularımızın her birinin, hatta aşkın bile fazla doldurulmaması gereken bir midesi vardır.

(Sefiller)





- Tek gözlü biri bir körden daha kusurludur. Neyinin eksik olduğunu bilir.

(Notre Dame’in Kamburu)

*

- Sevgi denen şey bir ağaca benzer.Kendiliğinden yetişiverir, köklerini bütün benliğimize sarar. Anlaşılmaz tarafı şudur ki, bu sevgi ne kadar körse o kadar inatçıdır. Akıl, şuur gibi sahip olmadığı zaman da inadına kuvvetlenip sağlamlaşır.

(Notre Dame’in Kamburu)

*

- Başkalarının ayıbını araştıracağınıza, kendi günahlarınızı hatırlayınız.

(Sefiller)





- Gelişimi eksik kalmış bir bedenin içinde ruhun dumura uğrayacağı bellidir.

(Notre Dame’in Kamburu)

*

- Yalan söylemek mutlak kötülüktür. Az yalan söylemek olanaklı değildir. Yalan söyleyen, yalanı bütünüyle söyler.

(Sefiller)

*

- “Ohh, aşk!” dedi kız, sesi titriyor, gözleri parlıyordu. “Aşk iki iken bir olmaktır. Bir erkekle bir kadının birbirine karışıp bir meleğe dönüşmesi... Aşk, cennet demektir.”

(Notre Dame’in Kamburu)

*

- Çünkü aşk bir ağaç gibidir: Kendiliğnden yetişir, kökleriyle tüm benliğimizin derinliklerini sarar ve yıkıntı halideki bir yürekte yeşermeye devam eder. Bu tutkunun ne kadar körse, o kadar inatçı oluşunu açıklamak mümkün değildir. Kendi içnde tutarlı olmadığında daha da güçlüdür.

(Notre Dame’in Kamburu)





- Öfke saçma ve çılgınca olabilir, haksız yere sinirlenilebilir; incinme duygusu ise ancak kişinin aslında bir şekilde haklı olduğunu düşündüğünde ortaya çıkabilir.

(Sefiller)

*

- İnsan içinde bulunduğu umutsuz koşullarda bazen bir zinciri bir saç teliyle koparabileceğini sanır.

(Bir İdam Mahkumunun Son Günü)

*

- Şiddet ruhları ürkütmekten başka bir işe yaramaz,

(Notre Dame’in Kamburu)

*

- Ey aşktan acı çekenler, sevmekten vazgeçmeyin. Durmadan sevin, aşktan ölmek, aşkla yaşamak kadar asildir.

(Sefiller)

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap