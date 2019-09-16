Victoria Beckham: Evliliğimizi Paris'te kurtardık

20 yıldır evli olan 45 yaşındaki Victoria ve 44 yaşındaki David Beckham’ın, evliliklerinin yolunda gitmediği iddia ediliyordu.

Geçen yıl David Beckham, evliliği yürütmekte zorlandığını söylemişti. Victoria Beckham, aşkları için sırtına yıllar önce yaptırdığı dövmeyi sildirmişti.

HAYRANLARI İNANMAMIŞTI

Çift, 2 ay önce kutladıkları 20’nci evlilik yıl dönümlerini, Paris’teki Versay Sarayı’nda geçirmişti. Ünlü çift, paylaştıkları pozla “Her şey yolunda” mesajı vermişti. Ama hayranları, pozdaki zoraki ifadeleri nedeniyle bu mutluluk tablosunu inandırıcı bulmamıştı.

"ENDİŞELERİM VARDI"

Victoria Beckham, Telegraph gazetesine verdiği son röportajında, şu itirafta bulundu: “Çocuklar yokken konuşacak şeyler bulamıyorduk. Paris öncesi evliliğimizin durumuyla ilgili korkularım vardı. Ama o tatilde endişelerim dindi.”