taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7149
Euro
6.3087
Altın
1504.23
Borsa
102429.72
Gram Altın
276.558
Bitcoin
58141.18

Victoria Beckham: Evliliğimizi Paris'te kurtardık

Victoria Beckham, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 14:31..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

20 yıldır evli olan 45 yaşındaki Victoria ve 44 yaşındaki David Beckham’ın, evliliklerinin yolunda gitmediği iddia ediliyordu.

Geçen yıl David Beckham, evliliği yürütmekte zorlandığını söylemişti. Victoria Beckham, aşkları için sırtına yıllar önce yaptırdığı dövmeyi sildirmişti.

HAYRANLARI İNANMAMIŞTI

Çift, 2 ay önce kutladıkları 20’nci evlilik yıl dönümlerini, Paris’teki Versay Sarayı’nda geçirmişti. Ünlü çift, paylaştıkları pozla “Her şey yolunda” mesajı vermişti. Ama hayranları, pozdaki zoraki ifadeleri nedeniyle bu mutluluk tablosunu inandırıcı bulmamıştı.

Victoria Beckham: Evliliğimizi Paris'te kurtardık

"ENDİŞELERİM VARDI"

Victoria Beckham, Telegraph gazetesine verdiği son röportajında, şu itirafta bulundu: “Çocuklar yokken konuşacak şeyler bulamıyorduk. Paris öncesi evliliğimizin durumuyla ilgili korkularım vardı. Ama o tatilde endişelerim dindi.”

Victoria Beckham: Evliliğimizi Paris'te kurtardık

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

245
Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

216
Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

122
Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

209
Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

98
Adnan Oktar davası yarın başlıyor

Adnan Oktar davası yarın başlıyor

99
Anastasiadis, Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Anastasiadis, Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir