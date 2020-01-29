Victoria’s Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor

ABD’li perakende şirketi Limited Brands'ın kurucusu Leslie Wexner, iç çamaşır firması Victoria’s Secret’ın CEO’luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu söyledi.

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria’s Secret’ın hisseleri ise; aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştü.

6 MİLYAR DOLARA KADAR İNDİ

2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin, bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.

ŞOV İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan her yıl gelenekselleşen ve 'yılın şovu' olarak lanse edilen Victoria's Secret iç çamaşırı defilesi de iptal edilmişti. İptal kararının gerekçesi, “Victoria’s Secret’ın pazarlamasını geliştirmek” olarak açıklanmıştı. Markanın finans yöneticisi, “Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğim hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz.” dedi.