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Victoria's Secret TV şovunu bitirme kararı aldı

Dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 12:23..
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Her yıl dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria’s Secret Fashion Show artık olmayacak.

"TELEVİZYON DOĞRU TERCİH DEĞİL"

Victoria's Secret’ın bağlı olduğu ana firma L Brands Genel Müdürü Leslie Wexner tarafından yapılan duyuruda, “Geleneksel Victoria's Secret moda şovunun tekrar düşünmeye karar verdik. İleriye dönük düşündüğümüzde, televizyonun doğru tercih olmadığına inanıyoruz” denildi. Açıklamada, “Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de büyümek için evrilmeli ve değişmeliyiz” mesajı verildi.

Wexner, markanın gelecekte farklı platformlarda yeni tarz etkinlikler geliştireceğini belirtti ancak bunlara dair detay vermedi.

Victoria's Secret TV şovunu bitirme kararı aldı

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