Victoria's Secret yüzlerce sütyeni çöpe attı

ABD merkezli kadın iç giyim markası Victoria’s Secret, bu kez şovları ve mankenleriyle değil, israf skandalıyla gündeme oturdu.

Özellikle şovları ve tasarım parçalarıyla dünya çapında tanınan ve her yeni kreasyonuyla milyonlar tarafından yakından takip edilen marka, yüzlerce kullanılmamış ürünü çöpe attı.

YÜKSEK FİYATLI ÜRÜNLER ÇÖP SAYILDI

ABD’nin Colorado’da bulunana bir mağazasının kapanması nedeniy içinde yer alan yüzlerce ürün, mağazasının önündeki atık kutularının dibini boyladı.

İsraf skandalını ortaya çıkartan bir görgü tanığı, sabaha saatlarinde mağazanın önünden geçerken yakınlarda bulunan çöp kutusundan rengarenk sütyenlerin gözüne çarptığını söyledi. Duruma yakından göz atmak isteyen kadın, çöp kutusunun yanına gittiğinde ise küçük çaplı bir şok yaşadı.

Oldukça yüksek fiyatlara satılan markanın sütyen, iç çamaşırı gibi bir çok ürününün etiketleriyle beraber çöpe atılmış olduğunu fark eden kadın, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ucuz işçi çalıştırarak mallarını yok pahasına mâl eden ve bunu fahiş fiyatlarla dünyanın dört bir yanına pazarlayan marka, eleştiri yağmuruna tutuldu.

"ÇÖPE ATILANLAR DENENMİŞTİ"

Gelen tepkilerin ardından bir özür açıklaması yayınlayan Victoria’s Secret yetkilileri durumun çok daha basit olduğunu iddia etti.

Tepkiler, “Mağazamızın kapanması sebebiyle deneme odalarından toplanan ve daha önce en az bir kez denenemiş ürünlerimizi çöpe attık. Ancak diğer tüm ürünler başka şubelerimize yönlendirildi.” açıklamasının ardından da durulmadı. Zira alışveriş yapan milyonlarca insan, deneme odasından olsa dahi aldığı ürünlere “yeni” etiketiyle fiyat ödüyor.

Marka, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularındaki ihmallerini ise telafi edeceklerini açıkladı.