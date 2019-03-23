Victoria’s Secret’ın ilk kızıl saçlı meleği

29 yaşındaki İngiliz model Alexina Graham, Victoria's Secret ile anlaşma imzalayarak resmen markanın yeni ve ilk kızıl saçlı meleği oldu.

“Karizmatik” ve “güzel”, Alexina Graham’ı tanımlamak için en sık kullanılan iki kelime. Büyük Britanya Nottinghamshire’da doğan ve büyüyen Graham, 6 yaşındayken bale derslerine başladı.

Bale sayesinde nasıl zarif görüneceğini öğrenen Alexina, aynı zamanda kamera karşısında nasıl durması gerektiğini de öğrendi ve bu şekilde modellik hayatına giriş yapmış oldu.

"SAÇLARIM KİMLİĞİMİN GÜÇLÜ BİR PARÇASI"

Şimdilerde dev markalarla çalışsa da güzel model, çocukken zorbalığa maruz kalanlardan.

Kızıl saçları ve zayıflığı nedeniyle okuldaki arkadaşları tarafından alay edilen Graham, "Kızıl saçlarım artık kimliğimin güçlü bir parçası. Buralara gelmem çok zaman aldı, son on yılda hem kariyerim hem de hayatım açısından çok şey yaşadım." dedi.

Resmi olarak markanın meleği olduktan sonra fotoğraf paylaşan Alexina, paylaşımında "Bazen hayaller gerçek olur" ifadesini kullandı.